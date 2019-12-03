ننشر أسماء ضحايا المركب المحترق جنوب رأس غارب

حصلت "ألفجر" على أسماء ضحايا المركب المحترق جنوب رأس غارب "بمنطقة "الجمشة" حيث تبين ان المتوفى هو محمد مجمد الخولى 64 سنة والمصابين عبدالرحمن سيد عبده 14 سنة حروق من الدرجة الاولى ومحمد محسن الجمل 16 سنة حروق مد الدرجة الاولى ورضا التميمى عياد 36 سنة حروق من الدرجة الثانية اليديدن والاوجه وكريم محمد الزين رضوان 19 حروق من الدرجة الاولى وابراهيم ابراهم عوض 48 سنة حروق من الدرجة الثانية ومحمد سليمان طه 67 سنةاشتباه خلع بالكتف ومسن محمد الجمل58 سنةحروق من الدرحة الثالثة واحمد ابراهيم عوض22 سنة حروق من الدرجة الأولى.



وكان قد لقى صياد مصرعة وفقد اخر واصيب 8 اخرون فيما نجا 8 وفى احتراق مركب صيد انفجرت بداخلة انبوبة بوتجاز وذلك بمنطقة "الجمشة" جنوب رأس غارب حيث كان المركب قادما من موانئ السويس فى رحلة صيد جنوب البحر الاحمر تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.



وكانت قد تلقت السلطات الملاحية بالبحر الاحمر اخطار بنفجار انبوبة بوتجاز بمركب صيد"شونشيلا" مما تسبب فى اندلاع النيران بالمركب واحتراقة بالكامل واسفر الحادث مصرع صياد وفقدان اخر واصابة 8 اخرون نجاة 8.



انتقلت على الفور الاجهزة المختصة التى قامت بانتشال الضحايا وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الغردقة العام حيث اكد مصدر طبى ان المصابين بهم مصاب حالتة حرجة.