ترامب: لا أثق في كيم جونغ لأنه رجل الصواريخ

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في لندن: "هذا هو السبب في أني أُسميه كيم رجل الصواريخ". وقال إنه يأمل، أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية، لكنه أضاف "سنرى".







وفي الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث اختبار لمنصة ضخمة لإطلاق الصواريخ المتعددة.







ويعتبر الاختبار محاولة لتذكير الولايات المتحدة بمهلة حتى نهاية العام حددها كيم لواشنطن لإظهار المرونة في المحادثات المتوقفة حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.







وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع الأسلحة النووية، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.







ومن ناحية أخرى، قال ترامب إنه يمضي قدماً في مفاوضات مع الدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان، لتتحملا المزيد من تكاليف نشر القوات الأمريكية فيهما.







وقال الرئيس الأمريكي إن كوريا الجنوبية وافقت في العام الماضي على دفع قرابة 500 مليون دولار إضافية سنوياً من أجل "الحماية" الأمريكية مضيفا أن الولايات المتحدة تريد الآن تعهدات أخرى.







وسئل ترامب إذا كانت مصلحة الأمن القومي الأمريكي، تقتضي وجود قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية فقال: "الأمر قابل للنقاش. أستطيع السير في أي من الطريقين. أستطيع تقديم حجج على الوجهين".