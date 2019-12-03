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أهالي قليوب عن شعبان عبدالرحيم: محب للخير ويحيي أفراحنا مجانًا 

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:00 م
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الفنان شعبان عبدالرحيم
الفنان شعبان عبدالرحيم
محمد نبيل
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سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ميت حلفا بقليوب بمحافظة القليوبية، مسقط رأس عائلة الفنان شعبان عبد الرحيم بعد تلقيهم نبأ وفاته واصطفوا أمام منزل العائلة بالقرية استعدادا لدفن الجثمان عقب الصلاة عليه بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

أكد الاهالي ان الفنان الراحل كان محب للخير  ويعطف على الجميع سرا وأنه كان يحيي افراح اهالي القرية مجانا،مشيرين ان لديه منزل بشارع عبد المنعم رياض بالقرية مكون من ٣ طوابق ويسكن به نجليه خميس وعدوية واللذان يحرصان على  السهر مع شباب القرية بنادي الشباب ولديهما علاقات نسب بالقرية.



وكان الفنان شعبان عبدالرحيم قد أعلنت وفاته في مستشفى المعادي العسكري وذلك بعد صراع مع المرض،عن عمر يناهز 62 عاما.


وكشف مصدر داخل المستشفى أن حالة شعبان عبد الرحيم تدهورت فجر اليوم ونقل إلى غرفة العناية المركزة وتوفي بعدها.


كان شعبان عبدالرحيم، قد ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.

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وفاة شعبان عبدالرحيم مصر الفنان شعبان عبد الرحيم اخبار

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