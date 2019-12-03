ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المنطقة الصناعية بالخرطوم إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الناجم عن انفجار بأحد المصانع بمنطقة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 26 قتيلا، حسبما قالت لجنة أطباء السودان المركزية.

وفي بيان للجنة أطباء السودان المركزية، نشرته عبر "فيسبوك": "ارتفع عدد الوفيات في مستشفى بحري التعليمي إلى 15 حالة وفاة بعد وصول عدد 9 جثامين من موقع الكارثة، وتم تأكيد وفاتها وتحويلها إلى المشرحة".

وأشارت اللجنة السودانية، إلى وجود حالة وفاة أخرى في مستشفى "الأمل".

وقد أفادت لجنة أطباء السودان، في وقت سابق، باندلاع حريق هائل في مصنع بمدينة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، داخل المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة، موضحين أن "النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة".

وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شوهدت عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.