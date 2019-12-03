بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف كذب الإخوان.. وتلقنهم درسًا لن ينسوه









وقع أعضاء الإخوان المسلمين في موقف محرج كشف انتهاجهم للكذب والتزييف، وذلك بعدما تداولوا مقطع فيديو للإعلامية بسمة وهبة، وهى توجه فيه انتقاد لرئيس الجمهورية، ليدعوا كذبًا أنها تهاجم الدولة المصرية، ولكن الحقيقة كشفتها الإعلامية بسمة وهبة بعدما أعلنت أن ما نشر هو برومو لبرنامجها الجديد.ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها على "الفيسبوك"، تكشف فيه االحقيقة، فقالت: "ما نشر برومو البرنامج الجديد على قناة "ON E" وبحضر له منذ شهر"، ساخرة من دعوة الهارب محمد علي للانضمام لها، معقبة: "أنا لا بشم ولا بلعب قمار ولا بسكر.. أنا أسفة مش هينفع".وأضافت مخاطبة الإخوان، "خلوا بالكم عشان متغلطوش الغلط ده تاني، وشكلكم يكون صغير، هو كل الناس محمد علي ولا إيه، أنا بسمة وهبة بشتري بلدي، مش ببعها زيكم".