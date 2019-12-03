Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفيديو.. بسمة وهبة تكشف كذب الإخوان.. وتلقنهم درسًا لن ينسوه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:15 م
Advertisements
بسمة وهبة
بسمة وهبة
هدى عبدالرازق
Advertisements
وقع أعضاء الإخوان المسلمين في موقف محرج كشف انتهاجهم للكذب والتزييف، وذلك بعدما تداولوا مقطع فيديو للإعلامية بسمة وهبة، وهى توجه فيه انتقاد لرئيس الجمهورية، ليدعوا كذبًا أنها تهاجم الدولة المصرية، ولكن الحقيقة كشفتها الإعلامية بسمة وهبة بعدما أعلنت أن ما نشر هو برومو لبرنامجها الجديد.

ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها على "الفيسبوك"، تكشف فيه االحقيقة، فقالت: "ما نشر برومو البرنامج الجديد على قناة "ON E" وبحضر له منذ شهر"، ساخرة من دعوة الهارب محمد علي للانضمام لها، معقبة: "أنا لا بشم ولا بلعب قمار ولا بسكر.. أنا أسفة مش هينفع".

وأضافت مخاطبة الإخوان، "خلوا بالكم عشان متغلطوش الغلط ده تاني، وشكلكم يكون صغير، هو كل الناس محمد علي ولا إيه، أنا بسمة وهبة بشتري بلدي، مش ببعها زيكم".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد علي بسمة وهبة الاخوان

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 23 ساعة

هل أغلق الأهلي أبوابه أمام كينو ويوسف البلايلي؟

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. حزن عبد الباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 5 ساعات

الرحيل عن برشلونة ورونالدو.. ميسي يفجر 3 مفاجآت بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك ويكذب حمدي النقاز بـ75%

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ حوالي 5 ساعات

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. تطور مفاجيء في مفاوضات عودة حمدي النقاز للزمالك

01:34 م

عاجل.. عقوبة جديدة على ميتشو وإيقاف ثنائي الزمالك

03:24 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

بيان رسمي.. الأهلي يكشف عن 5 فضائح لحكم مباراته ضد النجم

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status