30 طالبا وطالبة يشاركون في مسابقة "لأفضل بورتريه" بجامعة الفيوم





المسابقة عبارة عن رسم بورتريهات للشخصيات العامة والمشهورة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشارك في المسابقة ما يقرب من 30 طالبا وطالبة من 10 كليات مختلفة بالجامعة، وشاركت كل كلية بثلاث طلاب فى المسابقة على أن يتم إعلان النتائج وأسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة خلال الأسبوع القادم.



نظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، مسابقة أفضل بورتريه على مستوى كليات الجامعة، صباح اليوم.