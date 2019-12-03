بوتشيتينو يطلب تدريب مانشستر يونايتد

كشفت بعض التقارير الإنجليزية إن موريسيو بوتشيتينو يريد أن يصبح المدير القادم لمانشستر يونايتد بعد مغادرة توتنهام هوتسبر الشهر الماضي.









إن الأرجنتيني ، حتى قبل أن يغادر نادي شمال لندن ، مرتبط بشدة بأخذ زمام الأمور في ملعب أولد ترافورد.





ازدادت حدة الحديث عن انتقال بوتشينو إلى يونايتد بعد تعادل يونايتد 2-2 مع أستون فيلا ، تاركًا للمدرب أولي جونار سولسكاير تحت ضغط شديد.





وفقًا لمانشستر إيفننج نيوز ، فإن المدرب البالغ من العمر 47 عامًا لا يزال "مفتونًا" باحتمال إدارة يونايتد وأراد تولي المنصب بعد مغادرة مورينيو للنادي.





أكد مؤخرًا بوتشيتينو أنه يريد عودة فورية إلى الإدارة في ناد أوروبي ، الذي يقضي فترة راحة قصيرة في مسقط رأسه الأرجنتين.





وقد أشارت التقارير إلى أن الهزيمة في المباريات المقبلة ضد توتنهام ومانشستر سيتي من شأنه أن يرى سولسكاير يفقد وظيفته.