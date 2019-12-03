نعت فيفي عبده وفاة شعبان عبد الرحيم بكلمات حزينه ومؤثرة

نعت الفنانة المصرية فيفي عبده، وفاة الراحل شعبان عبد الرحيم بكلمات حزينة ومؤثرة، من خلال نشر صورة للفنان شعبان، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت فيفي عبده، على الصورة قائلة:"انا لله وان اليه راجعون توفي إلي رحمة الله اخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبد الرحيم الرجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهوري عبده، وجاءت التعليقات حزينة، على وفاة الراحل، فكتب ابنتها عزة قائله:"البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه" وأضاف آخر "طلع الخبر عنجد الله يصبركم".



نبذه عن حياة شعبان عبد الرحيم



ولد شعبان في حي الشرابية بالقاهرة 15 مارس عام 1957، وبدا مشواره الفني من خلا الغناء في الافراح واعياد الميلاد والمناسبات حتي سمعه صاحب محلات بيع الكاسيت وانتج له شريطُا مقابل مائة جنية.