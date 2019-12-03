Advertisements
"الرقابة المالية": ٦٥% من المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نساء
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
أحمد الشيخ
Advertisements
ال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل متناهي الصغر الجمعيات سجل ١٥ مليار جنيه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغوا ٣ ملايين مستفيد منذ عام ٢٠١٤ وحتى العام الجاري بلغ المستفيدين منهم من فئة النساء بما يمثل ٦٥% للمرأة، و٣٠% للرجال فقط.
Advertisements