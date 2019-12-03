"الجمهور صرخ من الضحك".. موقف كوميدي من شعبان عبدالرحيم مع سمير غانم

توفى منذ ساعات المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، عن عمر ناهز ال 62 عام، وذلك داخل مستشفى المعادي العسكري بعد تعرضه لأزمة صحية، وستشيع الجنازة بعد صلاة العصر مساء اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.



وكان شعبان عبدالرحيم، تجمعه عدة أعمال مسرحية مع نجم الكوميديا سمير غانم، والذي كان يحبه كثيرًا بحسب ماصرح به في لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية هالة سرحان ببرنامج آن الأوان.



سمير غانم يسرد موقف كوميدي مع شعبان عبد الرحيم تسبب في صريخ الجمهور



وقال سمير غانم إن أثناء عرض إحدي المسرحيات مع شعبان عبد الرحيم، فوجئ وهو جالس في غرفته لقراءة السيناريو، بصوت عال آتي من المسرح وكأن أحدًا يصرخ، وعندما سأل عن ذلك، علم بأن الجمهور انتابته حالة هيستيرية من الضحك بعدما دق هاتف شعبان أثناء عرض المسرحية وبكل عفوية أجاب على الهاتف واتضح أن المتصل هي والدته، وقال لها إنه سيعاود الإتصال بها بعد انتهاء المسرحية، الأمر الذي أضحك الجمهور، ولهذا السبب أصر المخرج على أن يفعل شعبان هذه الحركة كل يوم.