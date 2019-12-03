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ميسي: لست هدافا ولن أحكم على الأفضل في التاريخ

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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أكد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني أنه فكر في الرحيل عن فريقه قبل 5 سنوات ماضية بسبب مشاكل شخصية مع ضرائب في السلطات الإسبانية.

 

وقال ليونيل ميسي لمجلة فرانس فوتبول: "لم أفكر أبدًا في الرحيل عن برشلونة سوى مرة واحدة وذلك كان بسبب مشاكل شخصية مع الضرائب لأنني لم أشعر بالراحة في إسبانيا على الإطلاق.

 

وأضاف ميسي: " كنت أفكر جديًا في الرحيل، لكنني استمريت مع النادي في النهاية.. لدي كثير عروض كثيرة وجميع الأندية التي تريدني تعرف أنني أرغب في البقاء مع برشلونة رغم أنني حققت كل شيء معهم".

 

وتابع ميسي: "أنا صانع ألعاب فقط وأرى أنني أصنع اللعب أكثر من إحرازي للأهداف.. أنا لست هدافًا في المقام الأول.. لا أعلم من هو الأفضل في التاريخ، هذا الاختيار صعب للغاية وكان هو الرقم واحد بكل حقبة".


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