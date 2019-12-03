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"مات رفيق حياتي".. بهذه الكلمات الشاعر إسلام خليل ينعي شعبان عبدالرحيم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعي شاعر الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، بكلمات مؤثرة، ونابعة من قلبه، لحزنه الشديد على رحيل صديق عمره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


حيث كتب الشاعر إسلام خليل، منشورًا قال فيه :"مات رفيق حياتي، و مشواري الفني، أخويا وأبويا وصاحبي أغلى الناس على قلبي شعبان عبدالرحيم"،وانهالت عليه التعليقات بالدعاء للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بالرحمة والمغفرة.


لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم

ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض


أحيا الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بثلاثة أيام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله،وبرر شعبان سبب غنائه على الكرسي المتحرك بإصابته بكسر في ساقه، وأنه طالب المسؤلين بالاعتذار عن الحفل، لكنهم أرادوا عدم تأجيله، وعندما وصل إلى مكان الحفل فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص لي على لكي يستطيع الغناء.

وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من الصباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة، ومن المُقرر أن يقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة .
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