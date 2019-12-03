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هيفاء وهبي تنعي وفاة شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
لمياء علي
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نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر".

وغردت هيفاء وهبي، مطالبه الرحمة للراحل شعبان عبدالرحيم قائلة: "‏رحم الله الفنان الشعبي المصري ‎شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون.

وفاة شعبان عبد الرحيم

ورحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد أزمة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى المعادي العسكري، وتوفي عن عمر ناهز ال 62 عام.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن علي نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخيمت حالة من الحزن والتأثر الشديد لرحيله عن عالمنا.

نبذة بسيطة عن شعبان عبدالرحيم

شعبان عبدالرحيم هو مطرب شعبي واشترك في أفلام سينمائية، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الحقيقي قاسم، لكنه قام بتغييره إلى شعبان.

ولمع نجمه في مجال الأغاني الشعبية وكان ظهوره على الساحة مثير للجدل واتهمه البعض بأنه لايمتلك موهبة إلا أنه حقق نجاحات ساحقة وشهرة واسعة.
هيفاء وهبي تنعي وفاة شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة
هيفاء وهبي تنعي وفاة شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة
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