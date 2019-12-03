«كورة اون لاين youtube» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يو

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة 32 من كأس مصر، بعد أعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الاهلي وبني سويف، مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، بث مباشر مباراة الاهلي، بث مباشر ماتش الاهلي وبني سويف، مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف، الاهلي وبني سويف بث مباشر.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء موعدًا على ستاد القاهرة الدولي.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، كان الأهلي قد استهل مشواره في النسخة قبل الماضية من بطولة كأس مصر بمواجهة بني سويف عندما فاز بخمسة أهداف دون رد، ثم فاز على الداخلية في دور الـ 16 بهدفين، قبل أن يودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام النادي الأسيوطي بهدف نظيف.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وخسر الأهلي في مباراة دوري المجموعات بدوري أبطال افريقيا، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي مساء يوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي برادس.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019، وكان آخر لقاء بين الفريقين فى دوري الأبطال نسخة 2017، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.





مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر في الكأس 3-12-2019





قائمة الاهلي





في حراسة المرمى: شريف اكرامي وعلي لطفي .

في الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم .

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج .

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.



