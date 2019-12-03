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هكذا نعت ريهام سعيد وفاة شعبان عبد الرحيم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:12 م
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ريهام سعيد
ريهام سعيد
رشا عادل
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نعت الاعلامية ريهام سعيد، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بكلمات حزينة ومؤثرة، من خلال نشر صورة للراحل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنان المصرية ريهام، على الصورة قائلة:"الله يرحمه كان طيب قوي يارب يرحمه ويغفرله يارب ويدخله فسيح جناته".

ولاقت الصورة تفاعلصا كبيرًا لدي جمهور سعيد، وجاءت التعليقات مؤثرة، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يرحمه ويغفرله ذنوبه " وأضاف آخر "الله يرحمه ويغفرله كنت بحبه قوي".

ويذكر ان زوجة الراحل شعبان عبد الرحيم، توفت في ديسمبر عام 2013، وتم تشييع جنازتها في مقابر عائلة الراحل شعبان عبد الرحيم بحلفا، وحضر عدد كبير من الفنانين العزاء.
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الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم تشي الفنان شعبان عبد الرحيم

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