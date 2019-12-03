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وفاة شعبان عبدالرحيم وتشييع الجثمان عصر اليوم (التفاصيل الكاملة)
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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توفي شعبان عبدالرحيم في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، وسيتم تشييع الجثمان عصر اليوم، وإليكم التفاصيل الكاملة واللحظات الآخير قبل وفاة المطرب الشعبي.
وفاة شعبان عبدالرحيم
توفي شعبان عبدالرحيم في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، أثر تعرضة لالتهاب رئوي حاد الفارق الكبير في الأجواء والطقس بين مصر والسعودية، وحين هبوط الطائرة في المطار ونزل أرض القاهرة، توجه للمستشفى مساء أمس لتلقي العلاج نظرا لتعرضه لنزلة برد وارتفاع في الحرارة، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتنفس بصعوبة، مما دقع الأطباء لوضعه على جهاز الإنعاش ولكن روحه صعدت لبارئها وتوفي عن عمر يناهز الـ62 عاما.
تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم عصر اليوم
من المنتظر، أن يتم تشييع جثمان الراحل شعبان عبدالرحيم عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة، والعزاء لم يحدد بعد، وعبرت نقابة المهن الموسيقية عن حزنها الشديد على المطرب الشعبي الجريئ شعبان عبدالرحيم، ووصفوه بالطيبة والجدعنة، وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني.
شعبان عبدالرحيم ومعلومات عن حياته
ظهر شعبان عبدالرحيم قبل أيام قليلة، جالسا على كرسى متحرك أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض، مما دفع الجمهور للتساؤل حول سبب مرضه، ليُجيب أنه مكسور منذ شهور بسبب انززلاقه على الأرض في المنزل، مما تسبب في كسر بقدمه.
ولد المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في حي الشرابية عام 1957، ويسُجل باسم قاسم، ولكنه اختار اسم شعبان نظرا لولادته في شهر شعبان، وبداية مشوارة الفني كان يُغني أمام أهل منطقته ليصفقوا له تصفيقا حادا لصوته العذب الجميل، مما أعطاه دفعة ليتجه إلى المشوار الفني ويقدم الكثير من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجماهير.
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