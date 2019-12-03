وفاة شعبان عبدالرحيم وتشييع الجثمان عصر اليوم (التفاصيل الكاملة)

توفي شعبان عبدالرحيم في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، أثر تعرضة لالتهاب رئوي حاد الفارق الكبير في الأجواء والطقس بين مصر والسعودية، وحين هبوط الطائرة في المطار ونزل أرض القاهرة، توجه للمستشفى مساء أمس لتلقي العلاج نظرا لتعرضه لنزلة برد وارتفاع في الحرارة، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتنفس بصعوبة، مما دقع الأطباء لوضعه على جهاز الإنعاش ولكن روحه صعدت لبارئها وتوفي عن عمر يناهز الـ62 عاما.





تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم عصر اليوم

من المنتظر، أن يتم تشييع جثمان الراحل شعبان عبدالرحيم عصر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة، والعزاء لم يحدد بعد، وعبرت نقابة المهن الموسيقية عن حزنها الشديد على المطرب الشعبي الجريئ شعبان عبدالرحيم، ووصفوه بالطيبة والجدعنة، وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني.





شعبان عبدالرحيم ومعلومات عن حياته