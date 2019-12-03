مفاجئة يعلنها رئيس شركة العاصمة الإدارية بشأن مباني الوزارات بوسط البلد

قال اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تدرس الاستحواذ على المباني الحكومية الحالية كثمن لسداد تكاليف إنشاء المباني الحكومية الجديدة التى يتم إنشائها في العاصمة الأدارية.

وتابع "عابدين" خلال تصريحات تلفزيونية، إن تمويل إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعتمد على موارد الشركة الذاتية دون اللجواء إلى موازنة الدولة، بما فيها تكاليف إنشاء الحي الحكومي الذي يجري العمل على بناءة حاليًا."

وأوضح" عابدين"، "أن الجهات الحكومية التى يتم إنشاء مقرات لها في العاصمة الأدارية الجديدة، وعدت بأن توؤل ملكية مقرتها القديمة بعد إنهاء العمل بها لشركة العاصمة الأدارية لسداد التكاليف التى قامت الشركة بدفعها من مواردها مقابل إنشاء المقرات الجديدة."

ومن المخطط أن يننتقل جميع العاملين بالجهات الحكومية إلى مقراتهم الجديدة بالحي الحكومي في العاصمة الأدارية بداية من يوليو 2020.





ويمتد الحي الحكومي على مساحة 550 فدان ويضم مقر لمجلس الوزراء، و البرلمان وعدد من الوزرات والجهات الحكومية الأخري.