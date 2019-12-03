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مواعيد مبارايات كأس مصر اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:54 م
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مبارايات كاس مصر
مبارايات كاس مصر
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تستأنف مبارايات كأس مصر اليوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، بعدما انطلقت مواجهات الدور الـ32 لكأس مصر، أمس بمواجهتين، جمعت أحدهم بين مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، ونادي فاركو، وانتهت لصالح المقاصة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في حين انتهت المباراة التي جمعت بين بيلا ووادي دجلة بـ4 أهداف نظيفة لصالح الأخير.

مواعيد مبارايات كأس مصر

يلتقي النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، مع فريق بني سويف، في الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، على أرضية استاد القاهرة، في الساعة الـ 7:30، كما يواجه نادي الجونة، نظيره إف سي مصر، بملعب الجونة في الـ5 مساءً.

الفنوات الناقلة لمبارايات كأس مصر

تنقل المباراتان عبر قناتي "أون سبورت" و "تايم سبورتس"، صاحبتا الحقوق الحصرية لمبارايات كأس مصر.



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