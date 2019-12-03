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5 أشياء اشتهر بها شعبان عبد الرحيم

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:56 م
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
لمياء علي
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توفي منذ قليل المطرب الشعبي الأشهر في الوطن العربي، شعبان عبد الرحيم، والذي رحل إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري، وفارق الحياة عن عمر ناهز ال 62 عام.

وبالرغم من أن ثقافته كانت بسيطة، إلا أنه ترك بصمة كبيرة بتفاصيل شخصيته التي أثارت جدلًا واسعًا بدءا من ظهوره على الساحة الغنائية وحتى قبل وفاته.

وفي هذا التقرير، يكشف لكم "الفجر الفني" أبرز 5 أشياء اشتهر بها شعبان عبد الرحيم ميزته عن غيره من المطربين الشعبيين.

عفويته في الحديث

ولعل أبرز ما اشتهر به شعبان عبد الرحيم هي عفويته في طريقة الحديث، والتي ظهرت في حواراته الصحفية ولقاءاته التلفزيونية، وهذا ما جعله قريب من قلوب الجمهور حتى ممن كانوا لايتفقون مع أغانيه وصوته.

ذوقه الخاص في اختيار ألوان ملابسه

وكان لشعبان عبد الرحيم ستايل خاص به في اختيار الملابس، فكان دائم الظهور بالالوان الفاقعة مثل البدل الحمراء والخضراء ومنها المتداخل مع بعضه، وكان يطبق ذلك مع الأحذية الخاصة به.

 اللحن الخاص بأغانيه

وأعطى شعبان عبد الرحيم لأغانيه نكهة خاصة بطريقة لحن واحدة لم تختلف، فجميع أغانيه كانت تنتهي بكلمة ولحن "إييييييه".


 حركة يده في الرقص

وكان شعبان والذي اشتهر بلقب شعبولا، له طريقة معينة خاصة به في الرقص والتفاعل مع أغانية، وتنتهي بحركة معينة بيده على رأسه، وهذه الرقصة تناقلها الشباب من بعده في كل المناسبات الذين يرقصون فيها حتى الآن.


مواقفه السياسية الجريئة

وبالرغم من أنه رجل بسيط وليس من كبار المثقفين، إلا أن معرفته في الشأن السياسي كانت كبيرة وكان دائم الإطلاع على جميع القضايا التي تحدث، وكان لديه الشجاعة الكافية في البوح بهذه الآراء في كل برنامج يظهر فيه وترجمها أيضًا بأغاني كثيرة.
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