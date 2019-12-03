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ترامب يدعم البريكست: رئيس الوزراء البريطاني سيقوم بعمل جيد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بشأن البريكست والوضع البريطاني، إنه لا يريد التدخل في الانتخابات البريطانية لكنه يعتقد أن رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون قادر للغاية وسيقوم بعمل جيد.

وقال ترامب في لندن، حيث يحضر اجتماعًا لقادة الناتو، أعتقد أن بوريس قادر جدًا وأعتقد أنه سيقوم بعمل جيد".

وأكد ترامب مجددًا دعمه لبريكسيت - وهو الهدف الرئيسي لحملة جونسون الانتخابية. وستجري بريطانيا انتخاباتها في 12 ديسمبر.

وصرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بأن هيئة الصحة الوطنية البريطانية لن تكون مطروحة خلال محادثات بشأن صفقة تجارية بين البلدين حتى لو تم تسليمها له على طبق فضي.

ولدى سؤاله عما إذا كانت خدمة الصحة الوطنية قد تكون مطروحة في المحادثات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال ترامب: "لا لا على الإطلاق. ليس لديه أي شيء لنفعله حيال ذلك. لم نفكر في الأمر بصراحة ".

وأضاف، لا علاقة لنا بها على الإطلاق، ونحن لا نريد ذلك.

وقال أيضًا مؤكدًا، إذا سلمتها إلينا على طبق فضي، فلن نرغب في القيام بأي شيء "

كما نوه على أن التحقيق في اتهامه ضده كان "خدعة" يستخدمها الديمقراطيون لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويبحث الديمقراطيون في جهود ترامب للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المنافس السياسي جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي يسعى للترشيح الديمقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات عام 2020، وابنه هانتر بايدن، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركةأوكرانية تعمل في الطاقة.

ولدى سؤاله عن التحقيق خلال زيارة قام بها إلى لندن لحضور قمة الناتو، قال ترامب، إن موضوع المساءلة هو مجرد خدعة، وقد تبين أنه مجرد خدعة.

وأضاف، يتم ذلك لتحقيق مكاسب سياسية بحتة، فهم سيرون ما إذا كانوا يستطيعون القيام بشيء ما في عام 2020 أم لا لأنهم سيخسرون.

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الكلمات المفتاحية

قادة الناتو جونسون ترامب البريكست الانتخابات البريطانية

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