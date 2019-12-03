Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس ينضم لسباق المهتمين بضم جوهرة إيطاليا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:03 م
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
عبدالقادر عرابي
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم نجم نادي بريشيا الإيطالي والمنتخب الأول "ساندرو تونالي" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة "جول إيطاليا" أن اليوفي يريد ضم الاعب ذو الـ 19 عاماً، خلال الصيف المقبل، على أن يتم التوقيع معه في يناير المقبل.

وتطمح إدارة اليوفي في الفوز بعقد اللاعب، حيث يرى فيه المدرب ماوريسيو ساري مستقبل خط وسط الفريق.

ويتواجد في خط وسط اليوفي ثلاثي تجاوز الثلاثين عاماً، وهم البوسني ميراليم بيانيتش والألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي، كما يبدو الألماني إيمري تشان في طريقه للرحيل عن ملعب أليانز أرينا.

ويقدر سعر تونالي بمبلغ 50 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي بريشيا ستطلب مبلغاً أعلى، في ظل إهتمام عديد الأندية للحصول على خدماته.

وتعد أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في طليعة المهتمين بضم تونالي خلال الفترة القادمة.

في سياق متصل أخبر ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أنه سيقدم تضحيات إقتصادية كبيرة، من أجل إقناع تونالي بالبقاء مع الفريق.

وقام سيلينو بإعادة بتعيين المدير الفني السابق إيجينيو كوريني، بعد أن أقال فابيو جروسو عقب شهر من تعيينه.

ويقبع بريشيا في المركز العشرين والأخير في الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط فقط، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف الإنتر المتصدر برصيد 37 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو جوهره اول رد رسمي من رونالدو

أخبار تهمك

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 37 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يسعي لتجديد عقد بيانيتش

بيانيتش يغلق ملف الرحيل ويقترب من التجديد للسيدة العجوز

يوفنتوس يرد على اهتمام ريال مدريد بضم بيانيتش

قاهر برشلونة يقترب من يوفنتوس

باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع خليفة بيرلو

يوفنتوس يواصل مساعيه للتخلص من سامي خصيرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status