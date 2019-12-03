يوفنتوس ينضم لسباق المهتمين بضم جوهرة إيطاليا

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم نجم نادي بريشيا الإيطالي والمنتخب الأول "ساندرو تونالي" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت شبكة "جول إيطاليا" أن اليوفي يريد ضم الاعب ذو الـ 19 عاماً، خلال الصيف المقبل، على أن يتم التوقيع معه في يناير المقبل.





وتطمح إدارة اليوفي في الفوز بعقد اللاعب، حيث يرى فيه المدرب ماوريسيو ساري مستقبل خط وسط الفريق.





ويتواجد في خط وسط اليوفي ثلاثي تجاوز الثلاثين عاماً، وهم البوسني ميراليم بيانيتش والألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي، كما يبدو الألماني إيمري تشان في طريقه للرحيل عن ملعب أليانز أرينا.





ويقدر سعر تونالي بمبلغ 50 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي بريشيا ستطلب مبلغاً أعلى، في ظل إهتمام عديد الأندية للحصول على خدماته.





وتعد أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في طليعة المهتمين بضم تونالي خلال الفترة القادمة.





في سياق متصل أخبر ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أنه سيقدم تضحيات إقتصادية كبيرة، من أجل إقناع تونالي بالبقاء مع الفريق.





وقام سيلينو بإعادة بتعيين المدير الفني السابق إيجينيو كوريني، بعد أن أقال فابيو جروسو عقب شهر من تعيينه.





ويقبع بريشيا في المركز العشرين والأخير في الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط فقط، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 36 نقطة خلف الإنتر المتصدر برصيد 37 نقطة.