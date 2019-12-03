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خليجي 24.. موعد مبارايات كأس الخليج 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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جدول مبارايات كأس الخليج
جدول مبارايات كأس الخليج
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مبارايات كأس الخليج.. نجح منتخب العراق، في تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وحلت قطر في الوصافة بـ6 نقاط، ليتأهلا لنصف نهائي كأس الخليج، المقام بقطر.

نصف نهائي كأس الخليج

وتصدر منتخب السعودية، المجموعة الثانية، بـ6 نقاط، فيما جاء البحرين ثانياً بـ4 نقاط، ويلاقوا العراق وقطر، اللذان صعدوا عن المجموعة الأولى.

مواعيد مبارايات كأس الخليج

وتقام مبارايات نصف نهائي كأس الخليج 2019، الخميس المقبل، الموافق 5/12/2019، حيث يواجه منتخب العراق نظيره البحريني، في الساعة الـ5:30 مساءً، على ملعب "جاسم بن حمد" بنادي السد.

موعد مباراة قطر والسعودية

ويلاقي منتخب السعودية، المنتخب القطري في الـ 8مساءً، على أرضية إستاد "الجنوب"، في مواجهة نارية، ينتظرها عشاق الكرة العربية حول العالم.

القنوات الناقلة لمبارايات نصف نهائي كأس الخليج

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة المبارايات عبر فضائياتها، وسيعلق حفيظ دراجي على مباراة منتخب العراق ونظيره القطري، بينما ستذاع مباراة السعودية وقطر بتعليق عصام الشوالي.


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