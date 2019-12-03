ترامب ينتقد التصريحات الأخيرة لماكرون حول حلف الناتو

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصريحات الأخيرة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول حلف الناتو.

ووصف ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، التصريحات الفرنسية الأخيرة حول موت الناتو بالـ"خطيرة جدا".

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، تحمل مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل حول"الموت الدماغي" لحلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون في ختام لقاء في الإليزيه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "أتحمل كلياً مسؤولية إزالة اللبس".

وأكد المسؤولان عزمهما على "ضمان نجاح" قمة الحلف الثلاثاء والأربعاء في لندن بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.

وكان ماكرون أثار بلبلة أثناء التحضير للقمة التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن صرح في 7 من الجاري أنّ "ما نشهده الآن هو الموت الدماغي لحلف الأطلسي"، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست".

وانتقدت واشنطن وأنقرة هذا التصريح وكذلك ألمانيا وبريطانيا ودول من أوروبا الشرقية.

وعندما سئل عن تصريحاته قال ماكرون إن ما دفعه للادلاء بها هو أنه لاحظ "غياب تماسك واضح وغير مقبول" خلال آخر قمتين للحلف "خصصتا لدرس كيف يمكن تخفيف الأعباء المالية للولايات المتحدة" المساهم الرئيسي للأطلسي.