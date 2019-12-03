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لاعب الشمس ل"الفجر الرياضي"عن أزمة الإدارة: "سلموا المفاتيح وإطلعوا بره"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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لاعبو الشمس
لاعبو الشمس
محمد جمال
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ظهرت ازمة كبيرة بين نادي الشمس ولاعبيه خلال الفترة الماضية بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة والتى طالب اللاعبين بالحصول عليا ولكن كان رد النادي، كما وصف " محمود شوقي" لاعب الفريق.. سلموا المفاتيح ولموا الشنط وإطلعوا بره ".

وتحدث محمود شوقي لاعب الشمس فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" لدينا مستحقات متأخرة عند الفريق ونطالب بها ولكن دون جدوي وظروفنا بالطبع وحشة، ثم تحدثوا معنا اننا سنحصل فقط على 3 مكافئات ولكن تحدثنا مع الإدارة ان هناك لاعبين لم تشارك فلن يكن لهم مكافئات وظروفنا وحشة لذلك نريد المستحقات كان الرد علينا سلموا المفاتيح ولموا الشنط وإطلعوا بره ".

وأضاف :" وبالفعل خرجنا من مسكن النادي وقعدنا فى الشارع والصور تم تناقلها على كل وسائل التواصل حتي جاء زميل لنا وقمنا بالجلوس عنده حتى الصباح ثم ذهبنا للاتحاد المصري لكرة القدم لشكوي النادي وبالفعل جلسنا مع استاذ وليد العطار وسمع مننا ثم قام بالإتصال بإداري الفريق حتى يسمع حديثه أيضا، وبالفعل أكد إدارى الفريق ما حدث ".

وتابع :" مسؤولي النادي تحدثوا معنا إننا نعود مرة اخري وسيتم صرف مستحقات شهر لنا ولكننا أصرينا على رفض ذلك بعدما حدث معنا كل ذلك وكرامتنا التى أصبحت فى الأرض وشكلنا أمام أهالينا، لذلك رفضنا العودة للفريق من جديد ونحن 16 لاعب".

وعلم" الفجر الرياضي" أن اللاعبين تحصل على 5 ألاف شهريا كحد أقصي وليس كل اللاعبين لأن الاكثر من اللاعبين يحصلوا على مبلغ 2000 أو 3000.
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