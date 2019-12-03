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القضاء الإيراني: طهران تريد مقاضاة واشنطن بـ130 مليار دولار بسبب الاحتجاجات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت السلطات في إيران، أن طهران تريد مقاضاة الولايات المتحدة مقابل 130 مليار دولار بسبب الاحتجاجات المدنية في البلاد، وفقًا للمتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي.

وقال "إسماعيلي"، إن الدعاوى والشكاوى رفعها مواطنون إيرانيون تعرضوا مباشرة لأضرار بسبب "تصرفات أمريكية".

وأضاف "إسماعيلي": "حتى الآن، تم النظر في أكثر من 360 قضية ومطالبة مواطنين ضد الحكومة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن إحدى المحاكم طلبت 130 مليار دولار من الولايات المتحدة.

وأردف: "يجب على الحكومة ووزارة الخارجية المساعدة في تنفيذ هذه الأوامر ضد حكومة الولايات المتحدة نيابة عن مواطنينا".

في 15 نوفمبر، قررت الحكومة الإيرانية رفع أسعار الغاز إلى 30 ألف ريال (حوالي 0.2 دولار) للتر.

بعد هذا القرار، وقعت احتجاجات في عدد من مدن الجمهورية الإسلامية، والتي تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة.

أضرم المتظاهرون النار في مكاتب البنوك ومحطات الوقود. ولوحظت أعمال شغب في مئات المجتمعات.

حسب الرئيس حسن روحاني، نظمت الولايات المتحدة وإسرائيل الاحتجاجات لتقويض الأمن القومي لإيران. أعربت واشنطن علنا عن دعمها للمتظاهرين.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف "بومبيو"، خلال تصريحاته، يوم الاثنين، أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وأقر "بومبيو" بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود.

كما قال "بومبيو"، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال "لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني".

وأضاف في جامعة لويزفيل: "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت".

وتابع: "انهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".

وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل ايران - التي قالت منظمة العفو الدولية أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص - أظهرت أن الإيرانيين "قد طفح بهم الكيل".

وأوضح: "انهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات".
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الكلمات المفتاحية

واشنطن طهران ايران الولايات المتحدة احتجاجات ايران

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