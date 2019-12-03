تعلن تفاصيله خلال أيام.. شعبة الذهب تنظم أول مهرجان تسوق يناير المقبل





تدرس شعبة المشغولات الذهبية برئاسة هاني جيد بغرفة القاهرة التجارية تنظيم أول وأكبر مهرجان لتسويق الذهب في مصر بعد موافقة مجلس إدارة الشعبة في اجتماعه الأخير على اقتراح المهندس هاني جيد بإقامة مهرجان لتسويق الذهب الأول من نوعه في مصر خلال يناير القادم، ومن المُنتظر أن يعلن رئيس الشعبة خلال ايام عن تفاصيل هذا المهرجان المقرر أن يُقام تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في مبادرة خفض الأسعار المُنتظر الإعلان عنها قريبًا.









وقال المهندس هاني جيد إن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية شارك فيه عدد من اصحاب الورش والمصانع العاملة في هذا القطاع وعدد كبير من رؤساء الشعب النوعية للذهب بالمحافظات ، وأسفر عن عدة توصيات بجانب الموافقة على مقترح إقامة المهرجان منها التزام المصانع والورش المنتجة للمشغولات الذهبية التي سبق وأعلنت عن استردادها المشغولات التي يتم إنتاجها في مصانعها الحاملة لللوجو الخاص بها بدون خصم وزن الأحجار ، كما أن للمصنعين والمنتجين والورش كامل الحرية في اختيار طريقة إنتاجهم وسياسة الاسترجاع من عدمه أو أى طريقة أخرى ، وذلك فيما يخص السياسة البيعية لديها ابتداء من العام القادم 2020 ، على أن يتم اخطار الشعبة رسميًا بهذه السياسة ؛ حتى يعلم التجار ، بحيث يكون إعلان نفى للجهل من جهة ، وكذلك إقرار ضمني بالاستمرار بسياسة الاسترجاع من عدمه مع ذكر شكل اللوجو سواء القديم أو الجديد إن وجد.









ونوه "جيد" إلى أنه من التوصيات أيضًا تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة الحكماء" تتشكل من 7 أعضاء " 2 من مجلس إدارة الشعبة و2 من الصناع باتحاد الصناعات و3 أعضاء من جموع التجار والصناع مشهود لهم بالخبرة والسمعة الطيبة ، يكون من ضمن اختصاصاتها دراسة المشاكل والمعوقات التي تتلقاها من المتضررين في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها من وجهة نظر أعضائها بالتنسيق مع الجهات المعنية تحت مظلة الغرفة ، وهذا دور مهم للشعبة من منطلق مسئوليتها التجارية والصناعية نحو منتسبيها .