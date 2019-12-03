Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعلن تفاصيله خلال أيام.. شعبة الذهب تنظم أول مهرجان تسوق يناير المقبل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

تدرس شعبة المشغولات الذهبية برئاسة هاني جيد بغرفة القاهرة التجارية تنظيم أول وأكبر مهرجان لتسويق الذهب في مصر  بعد موافقة مجلس إدارة الشعبة في اجتماعه الأخير على اقتراح المهندس هاني جيد بإقامة مهرجان لتسويق الذهب الأول من نوعه في مصر خلال يناير القادم، ومن المُنتظر أن يعلن رئيس الشعبة خلال ايام عن تفاصيل هذا المهرجان المقرر أن يُقام تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في مبادرة خفض الأسعار المُنتظر الإعلان عنها قريبًا.


وقال المهندس هاني جيد إن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية شارك فيه عدد من اصحاب الورش والمصانع العاملة في هذا القطاع وعدد كبير من رؤساء الشعب النوعية للذهب بالمحافظات ، وأسفر عن عدة توصيات بجانب الموافقة على مقترح إقامة المهرجان منها التزام المصانع والورش المنتجة للمشغولات الذهبية التي سبق وأعلنت عن استردادها المشغولات التي يتم إنتاجها في مصانعها الحاملة لللوجو الخاص بها بدون خصم وزن الأحجار ، كما أن للمصنعين والمنتجين والورش كامل الحرية في اختيار طريقة إنتاجهم وسياسة الاسترجاع من عدمه أو أى طريقة أخرى ، وذلك فيما يخص السياسة البيعية لديها ابتداء من العام القادم 2020  ، على أن يتم اخطار الشعبة رسميًا بهذه السياسة ؛ حتى يعلم التجار ، بحيث يكون إعلان نفى للجهل من جهة ، وكذلك إقرار ضمني بالاستمرار بسياسة الاسترجاع من عدمه مع ذكر شكل اللوجو سواء القديم أو الجديد إن وجد.


ونوه "جيد" إلى أنه من التوصيات أيضًا تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى "لجنة الحكماء" تتشكل من 7 أعضاء " 2 من مجلس إدارة الشعبة و2 من الصناع باتحاد الصناعات و3 أعضاء من جموع التجار والصناع مشهود لهم بالخبرة والسمعة الطيبة ، يكون من ضمن اختصاصاتها دراسة المشاكل والمعوقات التي تتلقاها من المتضررين في هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها من وجهة نظر أعضائها بالتنسيق مع الجهات المعنية تحت مظلة الغرفة ، وهذا دور مهم للشعبة من منطلق مسئوليتها التجارية والصناعية نحو منتسبيها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة الذهب اليوم شعبة الذهب الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلى

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 40 دقيقة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019 اقتراح بتقسيط ثمن الشبكة بعد الأرتفاعات الأخيرة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status