Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. السيسي يوجه تحذيرا مهما للمصريين ويناشد الإعلام والحكومة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
السيسي
السيسي
Advertisements
حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من خطورة التحديات التي تواجهها بعض الدول، من داخلها، قائلًا: "مفيش تحدي خطر على مصر إلا من داخلها".

الرئيس قال، خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية الجديدة بدمياط، صباح الثلاثاء، "أنا هكرر الكلام ده كل مرة، وبناشد الإعلاميين والحكومة إنها تكرره، أرجوكم بصوا على المنطقة من حولكم".

وأوضح "عندما يتحرك الناس، بيكونوا قادرين على هدم بلادهم، مفيش حاجة عندي، ولا هستنى يبقى في، عشان كدة هفضل أكرر الكلام عشان يبقى عندما مناعة ضد أي حد يحاول ياخدنا عشان نهد بلادنا، وعشان أبقى عملت اللي عليا قدام ربنا".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية والتنموية الجديدة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الرئيس أخبار السيسي أخبار الرئيس

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 38 دقيقة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 23 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status