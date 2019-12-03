الأهلي يلجأ لخطة "توماس" لمحاربة الإجهاد

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائي للعناصر التي شاركت بشكل أساسي وتعرضت لحالة من الإرهاق في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهم لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ثاني مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويسعى فايلر إلى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات ما بين مباريات الدوري وإفريقيا وكأس مصر.





وكثف المدير الفني جلساته مع معاونيه في الفترة الأخيرة؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهات المقبلة والتي تبدأ اليوم بمباراة بني سويف في كأس مصر.



