Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يلجأ لخطة "توماس" لمحاربة الإجهاد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائي للعناصر التي شاركت بشكل أساسي وتعرضت لحالة من الإرهاق في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهم لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ثاني مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فايلر إلى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات ما بين مباريات الدوري وإفريقيا وكأس مصر.

وكثف المدير الفني جلساته مع معاونيه في الفترة الأخيرة؛ للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهات المقبلة والتي تبدأ اليوم بمباراة بني سويف في كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتخطي بني سويف اليوم، على أن يبدأ الفريق التحضير غدا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره بني سويف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر توماس بينكيل الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

حمدي النقاز معروض على الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مباراة كانو سبورت

فايلر يعيد نجم الفريق للمشاركة الأساسية أمام كانو سبورت

برنامج خاص لـ10 لاعبين في الأهلي استعدادا للزمالك

رينيه فايلر يطمئن على مدافع الأهلي

مران الأهلي| انتظام وليد سليمان في التدريبات الجماعية وفايلر يخصص فقرة للتسديد على المرمى

مران الأهلي| فايلر يخصص فقرتين للكرات العرضية والتسديد وتدريبات قوية لحراس المرمى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (محدث)

عاجل.. "الفجر الفني" ينفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status