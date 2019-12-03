شاهد أخر ظهور للراحل شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام





وكان أخر ظهور للراحل شعبان عبدالرحيم، في حفله الأخير بالسعودية، وظهر وهو يجلس على كرسي متحرك، وانتشرت اخبارا تفيد بتدهور حالته الصحية.





وأكد الشاعر اسلام خليل، في تصريحات خاصة للفجر الفني، أن حالته الصحية تدهورت نتيجة تغير الأجواء في مصر والسعودية، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري، نتيجة اصابته بالتهاب رئوي، إلا أنه توفي منذ قليل.









خيم الحزن، على الوسط الفني، وجمهور المطرب الشعبي الشهير شعبان عبدالرحيم، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 62 عاما، داخل مستشفى المعادي العسكري.