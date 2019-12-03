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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 3-12-2019.. الأبيض والبلدى ينخفضان في الاسواق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

شهدت اسعار الفراخ البيضاء اليوم حالة من الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 32-12-2019 ، وذلك بعد انخفاضها الى مستوى 20 جنيها للمستهلك خلال تعاملات الايام القليلة الماضية وكانت اسعار الفراخ شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي أعقب حالة انخفاض كبيرة خلال اكتوبر اثرت على معدلات التضخم في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم 
 سجل كيلو الدجاج البلدى 35، جنيها .
 سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو.
سجل سعر كيلو الرومي نحو 40 للرومى.
 سجل سعر كيلو الاوراك نحو 22 جنيها.
 سجل سعر كيلو البانيه نحو  60 للبانيه
تراوح أسعار البيض ليتراوح الطبق بين 33 و34.
سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها
 سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه
سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه.
سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه
 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه
 سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها
سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار الدواجن في مصر خلال شهر ديسمبر الجارى

 أشارت التوقعات الى احتمالية ارتفاع اسعار الدواجن في الاسواق المحاية خلال تعاملات الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقبال موسم الشتاء الذي ترتفع فيه تكاليف الانتاج بسبب الحاجة الى المزيد من التدفئة، الا ان الاسعار شهدت حالة من التراجع مهع بدلية الشهر نتيجة لكثرة المعروض من السلعة في السوق وارتفاع انتاج المزارع من الدواجن في ظل استقرار حالة الطلب على الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو الى نحو 20 جنيها للمستهلك، ومن المتوقع ان تشهد الاسواق اقبالا كبيرا خلال الايام المقبلة بسبب تراجع الاسعار .



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