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تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رغدة بعد ظهورها الأخير

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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رغدة
رغدة
ممدوح راشد
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عادت الفنانة رغدة، إلى الأضواء مجدداً، بعدما نشر الفنان تامر عبد المنعم، صورة تجمعه بالنجمة الكبيرة، على الـ "ستوري" بحسابه الشخصي  عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس الإثنين.

إشاعات حول الحلة الصحية لـ "رغدة"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رغدة، متسائلين عن حالتها الصحية، حيث أطلت الفنانة السورية، على جمهورها بوجه شاحب متعب ونحافة واضحة، وسرعان ما انتشرت الأقاويل بشأن مرضها.

رغدة بحالة صحية جيدة

وكذبت رغدة شائعات مرضها، وقالت: "أنا سليمة ولا أعاني أي مرض أو تعب، ولا أشتكي من أي شئ"، لترد النجمة الكبيرة على هذه الشائعات وتنفيها.

رغدة تشارك محمد فؤاد هذا العمل

وتشارك رغدة النجم محمد فؤاد، بطولة مسلسل "الضاهر"، والذي يعرض حالياً، عبر فضائية "الحياة"، بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة لعدة أسباب.

أعمال النجمة رغدة

قدمت النجمة الفنانه السورية رغدة، مجموعة من الأدوار للسينما المصرية وللتليفزيون العربي، وشاركت النجم الكبير أحمد زكي، في أكثر من عمل فني كبير، أهمهم "استاكوزا" و"كابوريا"، والتي لاقت نجاحاً باهراً وكانت سبباً في شهرتها.

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مسلسل الضاهر رغدة واحمد ذكي رغدة سورية رغدة الفنانة رغده

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