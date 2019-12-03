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شاهد.. أهداف مصر المقاصة ضد فاركو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
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مصر المقاصة
مصر المقاصة
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فاز فريق مصر المقاصة على نظيره فاركو بهدفين مقابل لاشيئ، في مباراة أمس، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وبلغ مصر المقاصة بهذه النتيجة دور الـ16 من بطولة كأس مصر تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

وسجل مصر المقاصة هدفه الأول في شباك فاركو عبر عمرو مرعي في الدقيقة 33، وأستحوذ على الكرة، محمد مسعد، وسجل الهدف الثاني لمصر المقاصة في شباك فاركو في الدقيقة 36.

ومصر المقاصة وصل إلى دور الثمانية في الموسم الماضي لكأس مصر، وخسر من الزمالك بهدف مقابل لاشيء.

شاهد.. أهداف مصر المقاصة ضد فاركو
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