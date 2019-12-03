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اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في كبرى البنوك العاملة في مصر
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
حافظت أسعار العملات اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في الاسواق المحلية وتشهد اعار العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، الا ان اسعار العملات العربية تشهد حالة من الاستقرار في البنوك مقابل الجنيه المصري، ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:
اسعار الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 17.6790 جنيهًا للشراء 17.8109 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 20.7473 جنيهًا للشراء 20.9067 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر 16.0935 جنيهًا للشراء 16.2186 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 14.6641 جنيهًا للشراء 14.7762 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2811 جنيهًا للشراء 2.2981 جنيهًا للبيع
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم
سجل سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك 4.2836 جنيهًا للشراء 4.3157 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8282 جنيهًا للشراء 53.2349 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 4.3731 جنيهًا للشراء 4.4061 جنيهًا للبيع
متوسط اسعار العملات اليوم فى مصر
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0645
16.1829
يورو
17.6790
17.8109
جنيه إسترليني
20.7473
20.8109
فرنك سويسري
16.0935
16.2186
100 ين ياباني
14.6641
14.7762
ريال سعودي
4.2836
4.3157
دينار كويتي
52.8282
53.2349
درهم اماراتي
4.3731
4.4061
اليوان الصيني
2.2811
2.2981
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