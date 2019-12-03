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اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في كبرى البنوك العاملة في مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 
حافظت أسعار العملات اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في الاسواق المحلية وتشهد اعار العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، الا ان اسعار العملات العربية تشهد حالة من الاستقرار في البنوك مقابل الجنيه المصري، ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:

 اسعار الدولار اليوم في مصر 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري 

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم  17.6790 جنيهًا للشراء 17.8109 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 20.7473 جنيهًا للشراء 20.9067 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر 16.0935 جنيهًا للشراء 16.2186 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 14.6641 جنيهًا للشراء 14.7762 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2811 جنيهًا للشراء 2.2981 جنيهًا للبيع
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر


اسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم 
سجل سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك 4.2836 جنيهًا للشراء 4.3157 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8282 جنيهًا للشراء 53.2349 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 4.3731 جنيهًا للشراء 4.4061 جنيهًا للبيع

متوسط اسعار العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0645

16.1829

يورو

17.6790

17.8109

جنيه إسترليني

20.7473

20.8109

فرنك سويسري

16.0935

16.2186

100 ين ياباني

14.6641

14.7762

ريال سعودي

4.2836

4.3157

دينار كويتي

52.8282

53.2349

درهم اماراتي

4.3731

4.4061

اليوان الصيني

2.2811

2.2981





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