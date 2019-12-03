اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في كبرى البنوك العاملة في مصر

اسعار العملات اليوم في مصر

حافظت أسعار العملات اليوم على استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في الاسواق المحلية وتشهد اعار العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، الا ان اسعار العملات العربية تشهد حالة من الاستقرار في البنوك مقابل الجنيه المصري، ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة وجاءت على النحو التالي:

اسعار الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.