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لأول مرة.. رامي جمال يكشف تفاصيل وأسرار جديدة حول مرضه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
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رامي جمال
رامي جمال
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أعلن المطرب رامي جمال في وقت سابق إصابته بالبهاق، مما تفاعل الجمهور معه بشكل كبير وتدعيمه ومساندته لتخطي أزمته بنجاح، وحل أمس ضيفا مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، كاشفا عن تفاصيل وأسرار حول مرضه ومدى تفاعل وتعاطف الجمهور معه، وبداية مشواره في عالم الموسيقى، مما تسبب في ظهوره تريند جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019.

رامي جمال وبداية مشواره في عالم الموسيقى (صدمة)

تقدم رامي جمال لمسابقة "ستار ميكر" وألقى أغنية، مُختارة من الشاعر عنتر هلال، وأداها بطريقة رائعة، واعتقد أنه سينجح وسيبهر لجنة التحكيم، ولكن سرعان ما أدهشه رد الشاعر بهاء الدين محمد الذي كان أحد أعضاء اللجنة، حيث وجه له عبارة "شوفلك شغلانة تانية.. انت ماتنفعش في الغناء"، الأمر الذي جعل رامي جمال يزداد حماسه ويحمل الصدمة التي تلقاها لنجاح باهر، واجتهد ليحقق حلمه وليثبت للجميع أنه بارع في الغناء، وقد كان، فتعاون مع الشاعر محمد عاطف، ولحن رامي مجموعة من أغانيه بنفسه ومن هنا بدأ المطرب رامي جمال مشواره الفني.

رامي جمال ومفاجأة الجمهور
لم يكن رامي جمال متوقعا رد فعل الجمهور بعد إعلان إصابته بالبهاق، فقد لاقى دعما كبيرا وتحفيزا من جانب جمهوره، وطالب منه استمراره في عالم الغناء وعدم توقفه عن التلحين والغناء، كاشفا عن مدى دعم الجمهور الذي شجعه على تخطي مرحلة الخوف والقلق التي كانت تراوده، وبعد تفكيره في العودة للمنصورة، عاود التفكير بسبب جمهوره وهذا ما دفعه لاستكمال مسيرته.

تفاصيل وأسرار حول مرض رامي جمال
كشف رامي جمال عن بداية ظهور مرض البهاق، حيث ظهرت بقع بيضاء على يديه، وذهب لاستشارة العديد من الأطباء وبعد ذلك لوحظ انتشاره في جسده ولكن االأطباء لم يجدوا علاجا له، الامر الذ يجعله يفكر في اعتزال الغناء نهائيا، ولكن الجمهور لم يسمح له بذلك، بل دعمه وسانده وأصبحت البقع المنتشره في جسد رامي جمال 4 سنوات متواصلة، سبب سعادته بسبب حب الجمهور ودعمه له.

رامي جمال لـ "مصابة" بالبهاق: "هغني في فرحك"
بعد إعلان إصابته بالبهاق، تلقى رامي جمال تعليقا مؤثرا من إحدى المتابعات على الإنستجرام، معربة عن حزنها الشديد من مرضها لأنها واجهت صعوبة شديدة عند وضع المكياج خوفا من أن يظهر المرض، ولكن رامي جمال طمأنها ووعدها بأن يغني في فرحها".
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