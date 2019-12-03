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مجددا.. جيمي كارتر يدخل المستشفى

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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جيمي كارتر
جيمي كارتر
وكالات
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أصدر مركز كارتر، اليوم الثلاثاء، بيانًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي.

 

وقال المركز، في البيان: "يشعر(الرئيس كارتر) بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريبا".

 

وقد خرج كارتر البالغ من العمر 95 عاما، الأسبوع الماضي من مستشفى آخر، حيث خضع لإجراء عملية لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوطه في الآونة الأخيرة.

 

وسجل كارتر رقما قياسيا في طول العمر بين رؤساء الولايات المتحدة السابقين. ومنذ تركه منصب الرئيس في عام 1981 يشارك في الأعمال الخيرية. وفي السنوات الأخيرة عانى كارتر من سرطان في الدماغ وأمراض أخرى.

 

وفي سياق متصل، أعلن مركز كارتر، في بيان إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر نُقل إلى مستشفى في أتلانتا للخضوع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

 

فقد تولى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي  رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981.

 

وقبل سنوات اكتشف كارتر (95 عاما) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015، أنه لم يتبق له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ 90 آنذاك.

 

 

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الكلمات المفتاحية

جيمي كارتر امريكا المستشفى

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