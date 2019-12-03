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مقتل وإصابة 20 شخصًا بانقلاب حافلة في كازاخستان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
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انقلاب حافلة - أرشيفية
انقلاب حافلة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في كازاخستان، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، إثر انقلاب حافلة على الطريق السريع.

 

وفقًا لوكالة سبوتنيك، قال الممثل الرسمي للجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخستانية، نور سلطان ناخميتوف: " تم العثور على أربعة جثث في مكان انقلاب الحافلة على الطريق السريع، مضيفًا: "أصيب أيضا 15 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة".

 

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 7 أشخاص، حيث توفي 3 آخرين زمن المصابين، حسبما أفادت تقارير رسمية.


وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الكازاخي مختار تلاوبردي، إنه لم يستبعد تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة إلى وقت لاحق.

 

 وأضاف وزير الخارجية الكازاخي: "كنا نخطط للجولة الجديدة في أواخر أكتوبر، لكننا الآن لا نعلم لأي مدة قد تتأجل"، مرجحاً أن يعقد الاجتماع في نوفمبر المقبل.

 

واعتبر وزير الخارجية الكازاخي، أن الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" للتسوية في سوريا، يجب أن تبحث عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري.

 

وتابع تلاوبردي للصحفيين، اليوم السبت: "التطورات الجارية في سوريا تدل على أن عملية أستانة لا تفقد أهميتها، بل على العكس فإنها تشير إلى ضرورة أن تجلس الدول المشاركة في التسوية إلى طاولة المباحثات"، وفقاً لما أورده موقع "روسيا اليوم".

 

 

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الكلمات المفتاحية

كازاخستان قتلى جرحى انقلاب حافلة

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