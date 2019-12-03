إيما تومسون تشارك بحفل خيري ضمن ترويجها لفيلمها الجديد (صور)



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهورها إيما تومسون بالحفل، الذي شاركها فيه مجموعة من الممثلين البريطانيين بمجال المسرح، وزوجها وابنتها جايا وايز.



واستغلت إيما الحفل في الترويج لفيلمها الجديد Last Christmas مع النجمة إيميليا كلارك، الذي شهدت العاصمة الإنجليزية لندن عرضه الخاص مؤخرا.



وقالت صحيفة ديلي ميل أن إيميليا احتفلت بالعرض الخاص للفيلم، بحضور نجم الفيلم الشاب هينري جولدينج والنجمة الكبيرة أيما تومسون، وظهرت إيميليا بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات "برادا".



وقالت الصحيفة أن إيميليا تظهر في هذا الفيلم الجديد بشخصية فتاة تبحث عن الحب بعد تعرضها لعدة أزمات صحية خطيرة كادت أن تقضي على حياتها.



ويشارك إيميليا في بطولة الفيلم، النجم الشاب ذو الأصول الصينية هينري جولدينج، الشهير بدوره في فيلم Crazy rich Asians.



يأتي ذلك بعد احتفال إيميليا بتكريم مسلسل صراع العروش بجائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2019، بحفل جوائز "إيمي" في نسخته رقم 71 للعام الجاري.



وتعتبر النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.



ونال الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة، حصد منهم جائزتين فقط هما أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي، وأفضل مسلسل درامي للعام.















ظهرت النجمة البريطانية الكبيرة إيما تومسون، بالحفل الخيري السنوي الذي ينظمه مجموعة من الفنانين الإنجليز باسم One Night Only، وينحصر بين الفنانين العاملين بمجال التمثيل.