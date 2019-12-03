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كوريا الشمالية: الأمر متروك لواشنطن لاختيارها "هدية عيد الميلاد"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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حذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اليوم الثلاثاء مرة أخرى من اقتراب الموعد النهائي المحدد للولايات المتحدة لتغيير "سياساتها العدائية"، قائلة إن الأمر متروك لواشنطن لتقرير "هدية عيد الميلاد" التي تأتي في نهاية العام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال ري تاي سونج، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، إن دعوة واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات "ليست سوى خدعة حمقاء تم إطلاقها للحفاظ على ارتباط جمهورية كوريا الديمقراطية بالحوار واستخدامها لصالح السياسة حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "كيه سي إن إيه".

وقال ري: "لقد بذلت كوريا الديمقراطية قصارى جهدها بأقصى قدر من المثابرة لعدم التراجع عن الخطوات المهمة التي اتخذتها بمبادرة منها.. ما يتبقى الآن هو خيار الولايات المتحدة والأمر متروك تمامًا لها لتحديد هدية عيد الميلاد التي ستحصل عليها."

تطلب كوريا الشمالية من واشنطن تخفيف موقفها في محادثات نزع السلاح النووي التي حققت تقدما ضئيلا على الرغم من ثلاثة اجتماعات بين قادة البلدين.
 
وفي وقت سابق، اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالفشل في إبداء المرونة بعد انهيار أول محادثات بين مسؤوليها الشهر الماضي منذ أن وافق الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو على إعادة فتح المفاوضات.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، نقلًا عن مسؤول في وزارة الخارجية ان "قناة الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة تضيق أكثر فأكثر بسبب هذا الموقف".

وأضافت أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول الإرهاب "يثبت مرة أخرى" أن رفض الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يشير إلى "سياسة عدائية".

كانت الوكالة تشير إلى "التقارير القطرية عن الإرهاب 2018"، التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أعادت تأكيد تعيين كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.

وجاء بيان اليوم الثلاثاء قبل زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ستيلويل إلى سيول، والذي من المتوقع أن يناقش المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية، وكذلك قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان.

لم يصف المسؤولون الأمريكيون جدول أعمال ستيلويل بالتفصيل، لكنهم قالوا إنه سيناقش قوة التحالف والتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عبر السياسات الخارجية.

حثت واشنطن كوريا الجنوبية على إعادة النظر في قرار إنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية الذي ألغي في نزاع سياسي واقتصادي متزايد مع اليابان.

وقال ستيلويل في أواخر شهر أكتوبر في طوكيو: "بالطبع، نحن نشجع الجانب الكوري على العودة إلى هذا الاتفاق، لأنه يفيدنا ويفيدكم، وهو بالتأكيد يفيدهم كذلك".

اليوم الثلاثاء، قال كيم إن تشول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه لم يكن هناك تغيير في موقفها بعدم تجديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية.

في إبريل، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم إن البلاد ستمنح واشنطن مهلة حتى نهاية العام لتصبح "أكثر مرونة" في محادثات نزع السلاح النووي، لكن قدمت وسائل الإعلام الحكومية منذ ذلك الحين تحذيرات غامضة حول ما سيحدث إذا انتهت المهلة.

قال المشرع الكوري الجنوبي لي اون اون جاي يوم الاثنين بعد إحاطة من المخابرات الوطنية في سول إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يمكن أن تعقدا جولة أخرى من المحادثات على مستوى العمل في منتصف نوفمبر.
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الكلمات المفتاحية

محادثات نزع السلاح النووي كوريا الشمالية و واشنطن

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