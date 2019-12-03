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أزمة جديدة لزيدان في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
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زيدان
زيدان
محمد الصو
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يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، حالة من القلق خوفًا من غياب نجمه أمام برسلونة، بالكلاسيكو الإسباني، لحساب مؤجلات الجولة العاشرة بالليجا.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقرير لها اليوم، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق بات مهددًا بالغياب أمام برشلونة، بسبب تراكم الكروت الصفراء.

وأضافت الصحيفة أن كاسيميرو، يتبق له كارت أصفر وحيد، وهو ما يهدد غيابه في حال حصوله على هذا الكارت بمباراة فالنسيا التي تسبق مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أن الحل الوحيد لدى المدير الفني واللاعب، هو التضحية والحصول على الكارت في مباراة إسبانيول المقبلة، ليغيب عن مباراة فالنسيا التالية، ويصبح بعدها جاهز بشكل تلقائي لمواجهة برشلونة بالليجا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إسبانيول، يوم السبت المقبل 7 ديسمبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا مؤخرًا على ألافيس، بهدفين مقابل هدف وحيد لحساب الجولة الخامسة عشر من الليجا ومواصلة مقاسمة الصدارة مع برشلونة غريمه التقليدي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة مناصفة مع برشلونة بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، يوم 18 ديسمبر الجاري في الكامب نو، لحساب مؤجلات الجولة العاشرة من الليجا، حيث تم تأجيلها مسبقًا بناءًا على أوامر الجهات الأمنية.

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مصر كرة القدم العالمية زين الدين زيدان اليوم الكرة العالمية الدوري الاسباني الجولة الخامسة عشر

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