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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
محمد الصو
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تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، إن يونايتد وضع التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة، ضمن حسابات النرويجي آولي جونار سولشكاير، للحصول على خدماته في ظل علاقة اللاعب المتوترة مع ناديه.

وأضافت الصحيفة، أن فيدال قام بتحذير إدارة ناديه منذ أيام، أنه في حال عدم وجود الاهتمام واللعب بشكل أساسي، سيبحث عن وجهة جديدة بالانتقالات.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع فيدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والاستفادة من غضب اللاعب بسبب عدم مشاركته مع البلوجرانا.

وأشارت إلى أن العلاقات الجيدة بين وكيل أعمال فيدال وإدوودارد نائب رئيس مانشستر، ستكون عاملًا مهمًا في إقناع اللاعب بالانضمام للشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد حقق تعادلًا مخيبًا أمس أمام أستون فيلا، بهدفين لكل فريق لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد يونايتد لمواجهة نارية أمام توتنهام هوتسبير، يوم الأربعاء المقبل على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

ويحتل يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 18 نقطة، حصدها من 4 لقاءات فوز و6 تعادلات و4 هزائم.
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