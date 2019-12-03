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كيف إستقبلت جماهير أتليتيكو مدريد هدف ميسي القاتل؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
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ميسي
ميسي
عبدالقادر عرابي
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حقق نادى برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً على مضيفه أتليتيكو مدريد الإسباني يوم أمس، في قمة الجولة 15 من الدوري الإسباني، وذلك بملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويدين برشلونة بالفوز للنجم الكبير ليونيل ميسي، الذي سجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 85، بعد تمريرة رائعة من زميله الأوروجواياني لويس سواريز، لينقض البارسا على الصدارة مرة أخرى، ويحقق برشلونة فوزه الأول على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وصبت جماهير الروخي بلانكوس المتحمسة جام غضبها على ليونيل ميسي عقب تسجيل الهدف القاتل، حيث قامت الجماهير بإلقاء بعض الأجسام على أرضية الملعب.

وذكر حكم المباراة الواقعة في تقريره، مشيراً لسقوط "مظلة" داخل أرضية الملعب، دون أن تسبب ضرراً لأحد، وفق ما ذكرته صحيفة ديايرو سبورت الإسبانية.

وقام الحكم المساعد بإخراج المظلة من أرضية الميدان، لكي لا تسبب إعاقة لأي لاعب داخل أرضية الميدان.
وكانت جماهير أتليتيكو مدريد غاصبة جداً منذ بداية المباراة، بسبب تواجد نجمهم السابق أنطوان جريزمان أساسياً في اللقاء.

ويحتل برشلونة قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويستضيف نادي برشلونة، نظيره مايوركا الإسباني في الجولة 16 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.

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ميسي اليوم الليجا الكرة العالمية الدوري الاسباني

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