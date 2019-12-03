«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليومON LIVE

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دوري بلس بث مباشر الأهلي وبني سويف اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر goalarab" وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي فى بداية الشوط الثانى.