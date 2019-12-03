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«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليومON LIVE

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
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الأهلي
الأهلي
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة ضمن بطولة كأس مصر لجساب دور ال 32 من اللقب الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية عندما يواجه النادي الأهلي نظيره بنى سويف، ماتش الأهلي وبني سويف يلا شوت حصري، كورة جول الأهلي وبني سويف كأس مصر بث مباشر kooora goal، كورة ستار الأهلي وبني سويف kora star ، بين ماتش بث مباشر كأس مصر اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي وبني سويف اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الأهلي وبني سويف اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر goalarab".

 

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دوري بلس بث مباشر الأهلي وبني سويف اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر goalarab" وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي فى بداية الشوط الثانى.

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