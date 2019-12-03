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عاجل.. رامي جمال يتصدر التريندات في أول ظهور له على الشاشة بعد إصابته بالبهاق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
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بوابة الفجر
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تصدر المطرب رامي جمال، تريندات السوشيال ميديا في أول ظهور له بعد إصابته بالبهاق، وذلك مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها الشهير صاحبة السعادة.

وكشف جمال، خلال الحلقة عن تفاصيل مرضه حيث أكد أن أصيب بمرض البُهاق منذ أربع سنوات، حيث كانت البداية بظهور بقع صغيرة بيضاء علي يده، وأنه قام بتغير الدواء لأكثر من عشرين مرة، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء، حيث قام باستشارة أكثر من طبيب.

وأشار وجد منذ أربعة أشهر أن البقع بدأت تزداد في الحجم، وأنه ممنوع بأمر الطبيب من تناول أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون، لذلك كان يقوم بمتابعتها كل يوم.

وأكد أنه شعر بالسعادة من قبل جمهوره عندما قاموا بمساندته، وأن يعتبر ذلك المرض اختبار من الله لكي يقوم بعمل حملات توعية لذلك المرض.

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الكلمات المفتاحية

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