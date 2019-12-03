شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة نادي الزمالك وإقالة ميتشو وتعيين كاريترون (فيديو)

علق الإعلامي أحمد شوبير على تفاصيل أزمة نادي الزمالك الأخيرة، ورحيل الصربي ميتشو، وتعيين باتريس كارتيرون بدلاً منه.





وتحدث شوبير عن تفاصيل الجلسة التي جمعت رئيس الزمالك واللاعبين عقب الهزيمة من مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.





وصرح شوبير عبر فضائية أون سبورتس بأن اللاعبين طالبوا، بمستحقاتهم المتأخرة لدي النادي قائلاً :"هاتوا فلوسنا"، ووعدهم رئيس الزمالك بدوره، بالحصول على جزء من المستحقات يوم الثلاثاء على أن يحصلوا على باقي المستحقات خلال الـ 10 أيام المقبلة.





وأكمل شوبير حديثه أن عدد من اللاعبين تركوا الاجتماع قبل أن يتم الحديث معهم للعودة مرة أخرى، للحديث عن كافة الأمور الخاصة بالفريق بعد أن حدث شد وجذب، وأزمة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.





وتابع حارس المنتخب الوطني الأسبق حديثه، ان اللاعبين طالبوا أيضا رئيس الزمالك بإنهاء أزمة حمدي النقاز، الذي قرر فسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر مستحقاته لأربع شهور.





ونوه نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن رئيس الزمالك قد أ بلغ اللاعبين بالتعاقد رسميا مع باتريس كارتيرون، وانضمام سامي الشيشيني للجهاز مع أمير عبد العزيز عقب رحيل ميتشو عن تدريب الفريق وهو ما أغضب عصام مرعي الذي قدم استقالته على الفور، خلال جلسة رئيس النادي واللاعبين.





فيما قد طلب مرتضي منصور من اللاعبين التأكيد على إغلاق الصفحة، التي شهدت تلك الأزمات المتتالية، والنظر إلى المستقبل لتحقيق النجاحات من أجل جماهير الزمالك، التي تتمني فوز فريقها وحصد الألقاب من جديد.



