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بالأرقام.. الفرنسي "كارتيرون" يتفوق على الزمالك ويتعادل مع الأهلي (تقرير)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
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استقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الفرنسي "باتريس كارتيرون" مديرًا فنيًا للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الصربي "ميتشو" والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي 3-0 في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

باتريس كارتيرون (49 عامًا)، واحد من الأسماء المعروفة في القارة السمراء، حيث له عدة تجارب تدريبية في إفريقيا، وسبق وتولي تدريب منتخب مالي عام 2012، كما تولي تدريب مازيمبي الكونغولي عام 2013 وحصد معه لقب دوري الأبطال الإفريقي.

وكان للمدرب الفرنسي تجربتين سابقتين في مصر مع وادي دجلة والأهلي، كما درب النصر السعودي عام 2017، وآخر محطاته التدريبية كانت مع نادي الرجاء المغربي وقاده في الفترة من يناير وحتي نوفمبر الحالي، وحقق معه كأس السوبر الإفريقي.

وبعد عودته لمصر مجددًا، يستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير نتائج مواجهات "كارتيرون" ضد "القطبين" الأهلي والزمالك خلال تجاربه السابق مع الكرة المصرية:

1- الزمالك:

باتريس كارتيرون واجه فريقه الجديد الزمالك في 3 مباريات سابقة (2 مع مازيمبي – 1 مع وادي دجلة)، وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين، ولم يتذوق طعم الهزيمة أمام الفارس الأبيض اطلاقا وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:-

8 يونيو 2014.. مازيمبي 1 – 0 الزمالك
27 يوليو 2014.. مازيمبي 0 – 0 الزمالك
14 فبراير 2016.. وادي دجلة 1-1 الزمالك

2- الأهلي:

التقي المدرب الجديد للزمالك مع النادي الأهلي في مباراتين بالدوري الممتاز خلال قيادته لفريق وادي دجلة عام 2016، قاد الفريق الدجلاوي للفوز بالمباراة الأولي بهدف دون مقابل سجله (جونيور مابوكو)، بينما خسر المباراة الثانية بنتيجة 2-1، وسجل للأحمر (كريم نيدفيد - مؤمن زكريا)، وسجل هدف دجلة (مصطفي جلال)

موعد أول مباراة لـ"كارتيرون" مع الزمالك:

باتريس كارتيرون يصل القاهرة اليوم الثلاثاء، لإتمام تعاقده مع النادي الزمالك، وسيتولي المدرب القيادة الفنية للفريق الأبيض، ويعاون المدرب الفرنسي في مهمته التدريبية مع الزمالك: سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، بالإضافة لليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

وستكون المباراة الأولي لـ"كارتيرون" مع الزمالك أمام فريق الشرقية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في المباراة المحدد لها الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

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