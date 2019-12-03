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نجم بروسيا دورتموند يصدم ريال مدريد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
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لاعبي بروسيا دورتموند
لاعبي بروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة العديد من الأندية بالفوز بخدمات الإنجليزي جادون سانشو في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت شبكة bleacherreport4 العالمية بأن ليفربول أصبح المفضل للتعاقد مع سانشو على الرغم رغبة الكثير من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت الشبكة العالمية أن النجم الإنجليزي الشاب يرغب بالرحيل عن دورتموند في يناير القادم علماً بأن ريال كلا من مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يرغبون بضمه.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية الشهر الماضي أن الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند واصل من حدة أزماته مع فريقه تحديداً بعد قرار مدربه لوسيان فافر بإبعاده عن التشكيلة الأساسية أمام برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب السويسري فاجأ الجميع باستبعاد النجم الإنجليزي من التشكيلة الأساسية مفضلًا وضعه على مقاعد البدلاء قبل المشاركة مع بداية الشوط الثاني وتسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن فافر رفض الكشف عقب المباراة عن سر تهميشه لسانشو اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الأزمة نشبت بين سانشو وفافر قبل المباراة بعد أن تأخر اللاعب عن حضور المحاضرة الفنية التي شرح فيها المدرب السويسري خطة فريقه وكيفية مواجهة البارسا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو دخل إلى غرفة الفريق بفندق الإقامة متأخرًا مما دفع فافر لاتخاذ إجراء صارم ضده مظهرًا عدم تسامحه مع هذا السلوك ليعاقبه بوضعه على مقاعد البدلاء منذ البداية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن هذا التصرف لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق وأن عوقب سانشو في وقت سابق لتأخره عن موعد مران بروسيا دورتموند في أكتوبر الماضي ليتم استبعاده تمامًا من قائمة الفريق أثناء مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ.

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