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رامي جمال :"اوعديني انقذتني من تصنيف المطرب الحزين"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أفصح المطرب رامي جمال، عن سبب اتجاه للأغاني التي تحمل طابع الدراما، وذلك من خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، حيث قال أنه طرح أول ألبوم بعد انتهاء ثورة يناير، والألبوم الثاني له نزل بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأشار إلى أنه شعر بالسعادة بعدما كتب السيناريست أيمن بهجت قمر منشورًا أعرب فيه عن سعادته به وصوته المميز، مضيفًا: "أيمن بالنسبالي عبقري ابن عبقري".

وأوضح أن سبب اتجاهه لذلك اللون من الغناء هو "اللعب على المضمون"، لأن الأغانى التي تحمل طابع الحزن تصل سريعًا إلى القلب، والسبب الآخر هو نجاح الألحان التي قام بتقديمها في أغاني تحمل طابع الدراما، مُضيفًا: "قولت أجرب الدراما مع نفسي".

ولفت إلى أنه جمعته علاقة صداقة بتامر عاشور، خلال دراسته في الكلية، وأنه طلب منه أن يعمل معه، بعدما وجده قريبًا من الجمهور عن طريق هذا اللون من الغناء.

وقال إنه قرر التخلص من تصنيف مطرب "حزين" في الألبوم الثالث له، مُضيفًا: "أغاني الدراما كانت بالنسبة لى عشان اثبت نفسي على الساحة الفنية، وأن تصنيف مطرب حزين حاجة سيئة في الشغل".

ولفت الانتباه إلى أن أغنية "أوعديني" كانت بمثابة" عوامة" لأنها اخرجتني من ذلك التصنيف.

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