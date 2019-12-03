أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك

قال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد لديه مسيرة مميزة، مع النادي الأهلي وفي أفريقيا.





وصرح فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : "كارتيرون مسيرته مميزة لكن الأجواء المحيطة تحسم نجاحه مع الزمالك".





وأتم فاروق حديثه عن المدرب الفرنسي: "ظروفه مع الأهلي في إفريقيا لم تكن جيدة، النادي كان يمر بهزة في هذه الفترة، لكنه من المدربين المميزين".



