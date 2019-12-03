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أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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السيد على
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قال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الجديد لديه مسيرة مميزة، مع النادي الأهلي وفي أفريقيا.
وصرح فاروق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : "كارتيرون مسيرته مميزة لكن الأجواء المحيطة تحسم نجاحه مع الزمالك".
وأتم فاروق حديثه عن المدرب الفرنسي: "ظروفه مع الأهلي في إفريقيا لم تكن جيدة، النادي كان يمر بهزة في هذه الفترة، لكنه من المدربين المميزين".
وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.
ومن المنتظر أن يصل كارتيرون القاهرة غدا الثلاثاء.
وكان قد قرر منصور مساء اليوم إقالة الصربي ميتشو، من تدريب الفريق عقب جلسة طارئة معه في مقر النادي الأبيض.
وفي سياق متصل انتظر لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المران، وعاد مرتضى منصور لمقر النادي للإجتماع بهم وإبلاغهم عن لسم المدرب الجديد.
فيما أفادت الصفحة الرسمية لـ"شوبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكدبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة.
يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.
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