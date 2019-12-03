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شاهد.. تعليق كامل الوزير عن تدريبه للمنتخب المصري

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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مازح الإعلامي عمرو أديب، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قائلا: "كنت عايز أسألك عن عرض اللي جالك لتدريب المنتخب المصري".

ورد "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، ضاحكا: "أنا رحبت جدا، بس قولتلهم هيتعبوا معايا، لأننا مش بنام ومش هنيمهم، وهطلعهم جبل الجلالة أجريهم، وأرجعهم تاني هترجع لياقتهم مية مية".

وعقب الإعلامي عمرو أديب: "هو المنتخب بتاعنا محتاج يطلع جبل الجلالة فعلا".

هذا وتستقبل مصر الدفعة الأولى من جرارات شركة "جينرال إلكتريك" الأمريكية يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار الإتفاقية التي عقدتها مع مصر على تصنيع جرارات السكة الحديد.
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