أستاذ طب نفسي يكشف كارثة تسببها مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن تخصيص الأمانة العامة للصحة النفسية خطًا ساخنًا لمكافحة الانتحار والاكتئاب فكرة جيدة جدًا، خاصة أن الأمانة لديها مراكز منتشرة في كافة أنحاء مصر، وقادرة على تقديم مساعدة فاعلة لأي شخص يعاني من الاكتئاب أو لديه فكرة الانتحار.



وطالب "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، بإعداد ما يسمى بالإسعاف النفسي، على غرار الإسعاف للأمراض الحرجة مثل القلب أو الأمراض الأخيرة، خاصة أن الأمراض النفسية قد تكون قاتلة أكثر من الأمراض الحرجة.



وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، زادت بصورة كبيرة حالات القلق والانتحار والاكتئاب، في ظل جلوس الشباب بأيام كثيرة في غرف مغلقة، لافتَا إلى أن العالم كله يشكوا الآن من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "مجتمع السوشيال ميديا أصبح أشد قسوة على الناس ومش بيرحم".

